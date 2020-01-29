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Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала шутки про коронавирус

Телеведущая выложила пост в Instagram, в котором высказала своё мнение по поводу шуток про коронавирус. Девушка недоумевает, как люди могут шутить над такой серьёзной проблемой.

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала шутки про коронавирус

Накануне Ксения поинтересовалась у своих подписчиков в сети Instagram, не считают ли они странным то, что многие пользователи придумывают шутки и создают мемы про новый вирус, охвативший не только Китай, но и другие азиатские страны. При этом существует реальная угроза того, что этот коронавирус достигнет границ России.

Большинство подписчиков поддержали звезду в своих комментариях. Многие связывают столь циничные шутки в наступившем году с тем, что 2020 – это год Крысы, а тем более он ещё и високосный.


Напомним, первые новости о вспышке в Китае нового вируса стали появляться за день до наступления Нового Года. Из-за нехватки достоверной информации, многие газеты и интернет-издания придумывают свои варианты развития событий. Вследствие этого многие люди опасаются лететь на отдых в азиатские страны, употреблять в пищу фрукты и морепродукты.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:17

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