Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала шутки про коронавирус





Накануне Ксения поинтересовалась у своих подписчиков в сети Instagram, не считают ли они странным то, что многие пользователи придумывают шутки и создают мемы про новый вирус, охвативший не только Китай, но и другие азиатские страны. При этом существует реальная угроза того, что этот коронавирус достигнет границ России.Большинство подписчиков поддержали звезду в своих комментариях. Многие связывают столь циничные шутки в наступившем году с тем, что 2020 – это год Крысы, а тем более он ещё и високосный.Напомним, первые новости о вспышке в Китае нового вируса стали появляться за день до наступления Нового Года. Из-за нехватки достоверной информации, многие газеты и интернет-издания придумывают свои варианты развития событий. Вследствие этого многие люди опасаются лететь на отдых в азиатские страны, употреблять в пищу фрукты и морепродукты.