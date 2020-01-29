Британский пенсионер нашел в своем гараже старинный амулет
Британский пенсионер обнаружил в гараже старинный амулет. Эксперты утверждают, что находке около 5000 лет.
Альфред Коррейа из города Сомерсет наводил порядки в гараже. В одном из сундуков он обнаружил реликвию, которая оказалась древним амулетом. Отец пенсионера был индийским торговцем драгоценных камней. Уилфред Коррейа эмигрировал в Великобританию ещё в 1960-х годах, именно он оставил амулет в сундуке перед своей смертью в 2012 году, на то время ему было 96 лет.
Форма находки напоминает собаку. Эксперты утверждают, что камню около 4000-5000 лет, он создан ещё во времена каменного века.
На одном из аукционов в Шрусбери искусствовед согласился с предположением, что амулет сделан из нефрита, и подтвердил приблизительный возраст камня. Драгоценность оценили в 3 миллиона фунтов стерлингов. Исследователи считают, что камень прибыл в Великобританию из Юго-Западного Китая. На данный момент он может быть самым древним и дорогим артефактом в мире.
Альфред Коррейа из города Сомерсет наводил порядки в гараже. В одном из сундуков он обнаружил реликвию, которая оказалась древним амулетом. Отец пенсионера был индийским торговцем драгоценных камней. Уилфред Коррейа эмигрировал в Великобританию ещё в 1960-х годах, именно он оставил амулет в сундуке перед своей смертью в 2012 году, на то время ему было 96 лет.
Форма находки напоминает собаку. Эксперты утверждают, что камню около 4000-5000 лет, он создан ещё во времена каменного века.
На одном из аукционов в Шрусбери искусствовед согласился с предположением, что амулет сделан из нефрита, и подтвердил приблизительный возраст камня. Драгоценность оценили в 3 миллиона фунтов стерлингов. Исследователи считают, что камень прибыл в Великобританию из Юго-Западного Китая. На данный момент он может быть самым древним и дорогим артефактом в мире.
В мире
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 15:46