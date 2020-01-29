Композитор Максим Дунаевский поклялся жизнью своего сына, чтобы сохранить семью





Актриса кино и театра откровенно поделилась подробностями семейной трагедии того времени. Как известно, за спиной своей жены музыкант развил любовные отношения с филологом Ниной Спада. Девушка забеременела от Максима Дунаевского одновременно с его супругой, однако увезла маленькую дочь в Париж., - прокомментировала Наталья Андрейченко. Она добавила, что сразу после того как узнала о существовании внебрачного ребенка мужа, ей пришлось собрать вещи и уехать к его сестре, которая была лучшей подругой звезды. По словам актрисы, музыкант хитростью примирился с ней. Артистка попросила мужа поклясться жизнью ее сына, что у него ничего не было с другой женщиной. Максим Дунаевский так и сделал, но как выяснилось позже, клятва оказалась ложной.Спустя многие годы бывшая пара не вспоминает старых обид. Недавно Наталья Андрейченко пошутила, предложив экс-супругу снова пожениться. По ее словам, пропитанным юмором, если Элизабет Тейлор и Ричард Бартон трижды разводились, то они ничем не хуже.