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Певица Маргарита Суханкина рассказала о своих детях

Певица Маргарита Суханкина во время общения с журналистами рассказала о своих детях. Артистка назвала их хорошими ребятами, которые не являются гениями.

Сын Сергей и дочь Елизавета были взяты Маргаритой Суханкиной из детдома, поскольку родить ребёнка ей не удавалось. Дети певицы обучаются в обычной школе и дополнительно посещают занятия с педагогом. В соответствии со словами певицы, она не намеревалась отдать воспитанников в элитное заведение, поскольку давно осознала, что не сможет сделать из них «академиков». Суханкина отмечает, что дети хорошие, однако «не гении».

Знаменитость выразила надежду, что школа сможет обучить детей поддерживать друг друга, дружить, а также вместе решать разного рода конфликты и проблемы. Вдобавок, Суханкина тщательно контролирует круг общения ребят в целях предотвращения их попадания в «плохую компанию». Сына Суханкина намерена выучить на пианиста, а дочь может в дальнейшем стать ветеринаром. При этом артистка поддерживает отношения с гражданским супругом, который не связан со сферой шоу-бизнеса. Хотя их характеры противоположны, отношения у пары достаточно гармоничны.

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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:11

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