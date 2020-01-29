Яна Рудковская поделилась впечатлениями от вкусовых качеств черной икры из Азербайджана

Как отметила Рудковская, азербайджанскую черную икру ей передали друзья, благодаря которым она впервые попробовала лакомство из этой страны. Продюсер также опубликовала традиционное фото своего завтрака в домашней обстановке на кухне. Помимо тарелки с икрой и бутербродами на столе также заметны виноград и свежая клубника, а композицию завершает букет из роз и других нежных цветов. Саша Савельева оценила привлекательность презентации, а также снимок прокомментировала дизайнер Наталья Якимчик.Яна Рудковская часто показывает подписчикам своего микроблога, как сервирует стол на завтрак.