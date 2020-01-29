АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

Яна Рудковская поделилась впечатлениями от вкусовых качеств черной икры из Азербайджана

Яна Рудковская распробовала черную икру из Азербайджана. На своей странице в Instagram продюсер восхитилась вкусовыми качествами деликатеса.

Как отметила Рудковская, азербайджанскую черную икру ей передали друзья, благодаря которым она впервые попробовала лакомство из этой страны. Продюсер также опубликовала традиционное фото своего завтрака в домашней обстановке на кухне. Помимо тарелки с икрой и бутербродами на столе также заметны виноград и свежая клубника, а композицию завершает букет из роз и других нежных цветов. Саша Савельева оценила привлекательность презентации, а также снимок прокомментировала дизайнер Наталья Якимчик.

Яна Рудковская часто показывает подписчикам своего микроблога, как сервирует стол на завтрак.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автоэксперты рассказали о скрытых опасностях ксеноновых…
Певица Маргарита Суханкина рассказала о своих…
Ирландские эксперты назвали преимущества «сонной…
Надежда Бабкина изменила образ перед съемками “Модного…
Медики: Микробы, живущие в домашней пыли, становятся устойчивее к…
Яна Рудковская поделилась впечатлениями от вкусовых качеств черной икры из…
Ксения Собчак показала интерьер своей арендованной виллы на Мальдивах за 25 000 долларов в…
На острове Хайнань ученые обнаружили новые виды тропических…
Кристину Орбакайте напугало землетрясение в…
Водородные BMW спустя 5 лет будут стоить не дороже бензиновых…
В джунглях Перу обнаружен монолит с изображением “пернатой…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала шутки про…
В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева расплакалась во время исполнения ее песни …
Модели Lada Granta и Lada 4x4 превратили в грузовые…
Дарья Мороз показала эротический танец на премьере второго сезона…
Ученые назвали полезные свойства…
В Сети обсуждают фото Николая Баскова с ребенком на…
На дорогах заметили тестовую версию обновленного Mitsubishi…
Вадим Манукян раскритиковал Аллу Пугачеву "за усталость и отсутствие творческой…
Комплекс ПВО «Панцирь» оснастили новой…
Дарье Мороз пришлось неделями ходить обнаженной ради съемок сериала…
Geely зарезервировала в РФ имена для новых моделей…
В Сети опубликовано архивное фото молодого Игоря…
Samsung Galaxy S20 поступит в продажу на неделю раньше запланированного…
Ани Лорак посмеялась над нелестным сравнением ее у балетного станка с…
В РФ появится новый бренд бюджетных…
Владимир Кузьмин обвенчался с экс-супругой Трофимовой после возвращения от…
Компания Apple ликвидировала многомесячную проблему в новых…
Просмотреть все новости