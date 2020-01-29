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Надежда Бабкина изменила образ перед съемками “Модного приговора”

Поклонники не узнали Надежда Бабкину, которая похвасталась новым образом. В своем Instagram-аккаунте артистка показала фотографию из закулисья “Модного приговора”.

Надежда Бабкина призналась, что освежила образ перед съемками программы. Поклонники заметили, что певица выглядит особенно помолодевшей, что списали на большое количество косметики и фотошопа. Многие раскритиковали исполнительницу за неестественный внешний вид, отметив, что без грима и ретуши она тоже выглядит прекрасно. Фолловеры призвали своего кумира отказаться от исправлений на своем лице, отметив, что Бабкину красит ее улыбка.

Надежда Бабкина позирует для кадра с ярким макияжем, а данный снимок высоко оценил Игорь Гуляев, который восхитился ее внешностью.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:04

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