Надежда Бабкина изменила образ перед съемками “Модного приговора”
Поклонники не узнали Надежда Бабкину, которая похвасталась новым образом. В своем Instagram-аккаунте артистка показала фотографию из закулисья “Модного приговора”.
Надежда Бабкина призналась, что освежила образ перед съемками программы. Поклонники заметили, что певица выглядит особенно помолодевшей, что списали на большое количество косметики и фотошопа. Многие раскритиковали исполнительницу за неестественный внешний вид, отметив, что без грима и ретуши она тоже выглядит прекрасно. Фолловеры призвали своего кумира отказаться от исправлений на своем лице, отметив, что Бабкину красит ее улыбка.
Надежда Бабкина позирует для кадра с ярким макияжем, а данный снимок высоко оценил Игорь Гуляев, который восхитился ее внешностью.
Надежда Бабкина призналась, что освежила образ перед съемками программы. Поклонники заметили, что певица выглядит особенно помолодевшей, что списали на большое количество косметики и фотошопа. Многие раскритиковали исполнительницу за неестественный внешний вид, отметив, что без грима и ретуши она тоже выглядит прекрасно. Фолловеры призвали своего кумира отказаться от исправлений на своем лице, отметив, что Бабкину красит ее улыбка.
Надежда Бабкина позирует для кадра с ярким макияжем, а данный снимок высоко оценил Игорь Гуляев, который восхитился ее внешностью.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:04