Надежда Бабкина изменила образ перед съемками “Модного приговора”





Надежда Бабкина призналась, что освежила образ перед съемками программы. Поклонники заметили, что певица выглядит особенно помолодевшей, что списали на большое количество косметики и фотошопа. Многие раскритиковали исполнительницу за неестественный внешний вид, отметив, что без грима и ретуши она тоже выглядит прекрасно. Фолловеры призвали своего кумира отказаться от исправлений на своем лице, отметив, что Бабкину красит ее улыбка.Надежда Бабкина позирует для кадра с ярким макияжем, а данный снимок высоко оценил Игорь Гуляев, который восхитился ее внешностью.