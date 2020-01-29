Ученые идентифицировали череп древнеримского энциклопедиста Плиния Старшего





В 1900-х годах во время строительства дороги Дженнаро Матроне обнаружил свыше 70 скелетов, скрытых под вулканическим пеплом. Инженер-строитель предположил, что это погибшие беженцы, которые предприняли попытку спастись от извержения вулкана Везувий в Помпеях. Внимание ученых привлек скелет, на котором была золотая цепь и кольца, браслеты, выполненные в виде змей, и меч с драгоценными ракушками. Дженнаро Матроне был уверен, что это останки Плиния Старшего, который погиб от испарений сероводорода при схождении лавы. Но его предположение высмеяли, поэтому инженер отдал найденный череп и меч в Музей истории медицины.Флавио Руссо в 2014 году решил проверить теорию Дженнаро Матроне. Историк провел экспертизу черепа и ДНК-тесты показали, что возраст останков соответствует возрасту Плиния Старшего на момент извержения вулкана Везувий. Челюсть, которую нашел инженер, предположительно принадлежала рабу из Северной Африки, который прислуживал энциклопедисту.