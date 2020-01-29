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Ученые идентифицировали череп древнеримского энциклопедиста Плиния Старшего

В Риме в ходе проведения пресс-конференции ученые заявили о том, что им удалось идентифицировать череп Плиния Старшего известного древнеримского энциклопедиста. После проведения первого научного исследования останков, вероятность того, что они принадлежат автору «Естественной истории», резко возросла.
Ученые идентифицировали череп древнеримского энциклопедиста Плиния Старшего

В 1900-х годах во время строительства дороги Дженнаро Матроне обнаружил свыше 70 скелетов, скрытых под вулканическим пеплом. Инженер-строитель предположил, что это погибшие беженцы, которые предприняли попытку спастись от извержения вулкана Везувий в Помпеях. Внимание ученых привлек скелет, на котором была золотая цепь и кольца, браслеты, выполненные в виде змей, и меч с драгоценными ракушками. Дженнаро Матроне был уверен, что это останки Плиния Старшего, который погиб от испарений сероводорода при схождении лавы. Но его предположение высмеяли, поэтому инженер отдал найденный череп и меч в Музей истории медицины.

Флавио Руссо в 2014 году решил проверить теорию Дженнаро Матроне. Историк провел экспертизу черепа и ДНК-тесты показали, что возраст останков соответствует возрасту Плиния Старшего на момент извержения вулкана Везувий. Челюсть, которую нашел инженер, предположительно принадлежала рабу из Северной Африки, который прислуживал энциклопедисту.

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Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:38

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