Водородные BMW спустя 5 лет будут стоить не дороже бензиновых версий





По его словам, результатом взаимовыгодного взаимодействия станет снижение стоимости экологичного транспорта. Ожидается, что к 2025-му появятся водородные авто с бюджетными ценниками. Взаимодействие специалистов BMW и Toyota в сегменте улучшения и массового внедрения двигателей, применяющих энергию химреакций с водородом, имеет определённую историю. Ещё в 2015-м партнёры создавали двигатель III поколения. Впоследствии этот силовой узел должен стать эффективной заменой для ДВС.Среди ключевых факторов снижения стоимости производства отмечается отказ от использования платины как катализатора проходящей реакции. В итоге бренды сумели обнаружить способ уменьшения количества редкого металла в конструкции до незначительных объёмов. Полноценные концепткары на базе BMW X5 уже проходят тестирование. В условиях полного бака они могут преодолевать расстояние в 400-480 км. Предположительно, в 2022-м после появления на рынке данный параметр будет увеличен до 560 км либо большего значения. После завершения доработок для X5, свои версии с использованием водородного двигателя будут представлены для моделей X6 и X7.