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Врачи объяснили, какие продукты нельзя есть натощак

Согласно статистическим данным, каждый третий работающий человек завтракает «на ходу», и чаще всего это кофе со сладостями или сэндвичем, йогурт, или яичница с апельсиновым соком. Врачи объяснили, почему такие продукты нельзя употреблять натощак.
Врачи объяснили, какие продукты нельзя есть натощак

Медицинские эксперты отмечают важность самого первого приема пищи. Так как продукты попадают в пустой желудок после пробуждения от сна, далеко не каждый завтрак может принести пользу. В списке свое почетное место заняли кисломолочные продукты. К сожалению, почти каждый взрослый или ребенок страдает от нарушения кислотности желудка, чаще всего повышенной, что провоцирует гастроэзафагальный рефлюкс. Полезные бактерии из йогурта или творога, которые необходимы для нормальной микрофлоры кишечника, погибают на пути к нему. При высоком уровне щелочи в пустом желудке пробиотики просто растворяются и не выполняют свою задачу. По этой причине, они абсолютно бесполезны натощак, но будут хорошим вариантом для перекуса в течении дня.

Кроме того, к потенциально опасным продуктам эксперты отнесли кофе и газированные напитки. Кофеин вызывает раздражение слизистых оболочек ЖКТ, провоцирует повышенный выброс желчи, повышает кислотность желудка, вследствие чего возникают изжога, отрыжка, дискомфорт в подреберной части брюшной полости. Углекислый газ в напитке вызывает подобные проблемы, но к ним добавляется метеоризм и кишечные спазмы.

Апельсиновый сок, свежие фрукты и ягоды и даже джем противопоказаны всем людям с болезнями желудка. Круассаны и любая выпечка также пагубно влияют на состояние органов. Углеводные изделия перегружают поджелудочную железу и активизируют выброс инсулина, который рано или поздно может стать причиной сахарного диабета. Помимо этого, слоенное тесто содержит огромное количество жиров животного происхождения, которые не только вредят печени и забивают желчевыводящие протоки, но и нарушают липидный обмен, тем самым способствуя возникновению висцерального и подкожного жира.

Продукты быстрого питания, например, снеки или хлопья, также не принесут никакой пользы, только тяжесть в животе и постоянное чувство голода. Острые, соленые, маринованные продукты однозначно не подходят для завтрака здорового человека, по мнению диетологов. Такая пища может нанести непоправимый вред при регулярном ее употреблении.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:23

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