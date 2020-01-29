В джунглях Перу обнаружен монолит с изображением “пернатой кошки”





Жители севера Перу указали инженеру Джейсону Клейнхенцу на древний монолит, расположенный в густых джунглях. Артефакт располагался в четырех километрах от ближайшей деревни, поэтому добираться до него пришлось на лошадях, а потом пешком. В итоге удалось сделать несколько снимков, на основе которых позже ученые составили детальные 3D-изображения. Узоры на камне оказались абстрактными, похожими на круг с отверстием в центре и расходящимися от него линиями. Ученые уверены, что таким образом древние жители изобразили “пернатую кошку”, которая являлась божеством.Осадочная порода, на котором изображен рисунок, не встречается в данных краях. Высота памятника составляет всего 75 см, а ширина превышает 3 м. Резьба была сделана больше 2 тыс. лет назад, когда в Перу еще не было письменности.