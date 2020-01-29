АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

В джунглях Перу обнаружен монолит с изображением “пернатой кошки”

Ученые нашли в джунглях Перу необычный монолит с изображением “пернатой кошки”. О своем открытии инженер Джейсон Клейнхенц рассказал изданию Live Science.

Жители севера Перу указали инженеру Джейсону Клейнхенцу на древний монолит, расположенный в густых джунглях. Артефакт располагался в четырех километрах от ближайшей деревни, поэтому добираться до него пришлось на лошадях, а потом пешком. В итоге удалось сделать несколько снимков, на основе которых позже ученые составили детальные 3D-изображения. Узоры на камне оказались абстрактными, похожими на круг с отверстием в центре и расходящимися от него линиями. Ученые уверены, что таким образом древние жители изобразили “пернатую кошку”, которая являлась божеством.

Осадочная порода, на котором изображен рисунок, не встречается в данных краях. Высота памятника составляет всего 75 см, а ширина превышает 3 м. Резьба была сделана больше 2 тыс. лет назад, когда в Перу еще не было письменности.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автоэксперты рассказали о скрытых опасностях ксеноновых…
Певица Маргарита Суханкина рассказала о своих…
Ирландские эксперты назвали преимущества «сонной…
Надежда Бабкина изменила образ перед съемками “Модного…
Медики: Микробы, живущие в домашней пыли, становятся устойчивее к…
Яна Рудковская поделилась впечатлениями от вкусовых качеств черной икры из…
Ксения Собчак показала интерьер своей арендованной виллы на Мальдивах за 25 000 долларов в…
На острове Хайнань ученые обнаружили новые виды тропических…
Кристину Орбакайте напугало землетрясение в…
Водородные BMW спустя 5 лет будут стоить не дороже бензиновых…
В джунглях Перу обнаружен монолит с изображением “пернатой…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала шутки про…
В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева расплакалась во время исполнения ее песни …
Модели Lada Granta и Lada 4x4 превратили в грузовые…
Дарья Мороз показала эротический танец на премьере второго сезона…
Ученые назвали полезные свойства…
В Сети обсуждают фото Николая Баскова с ребенком на…
На дорогах заметили тестовую версию обновленного Mitsubishi…
Вадим Манукян раскритиковал Аллу Пугачеву "за усталость и отсутствие творческой…
Комплекс ПВО «Панцирь» оснастили новой…
Дарье Мороз пришлось неделями ходить обнаженной ради съемок сериала…
Geely зарезервировала в РФ имена для новых моделей…
В Сети опубликовано архивное фото молодого Игоря…
Samsung Galaxy S20 поступит в продажу на неделю раньше запланированного…
Ани Лорак посмеялась над нелестным сравнением ее у балетного станка с…
В РФ появится новый бренд бюджетных…
Владимир Кузьмин обвенчался с экс-супругой Трофимовой после возвращения от…
Компания Apple ликвидировала многомесячную проблему в новых…
Просмотреть все новости