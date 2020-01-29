Медики: Микробы, живущие в домашней пыли, становятся устойчивее к дезинфекции





Микробы способны передавать выработанную устойчивость к антибиотикам на генетическом уровне. Американские исследователи выделили 183 различных гена, которые отвечают за резистентность бактерий к средствам дезинфекции. Использование моющих средств на различной основе привело к тому, что болезнетворные микроорганизмы адаптировались к такой среде и больше не реагируют на распространенные антибиотики.В ходе исследования было выделено 183 различных гена устойчивости, что в общем предполагает защиту бактерий от нескольких видов уничтожающих их средств. Чаще всего отмечается резистентность к пенициллину, тетрациклину, цефалоспоринам и аминогликозидам. Специалисты предупреждают, что основная опасность кроется в том, что бактерии обмениваются генной информацией. Распространение микроорганизмов, устойчивых к известным средствам борьбы с ними, является серьезной угрозой для здоровья человека.