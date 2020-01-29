Модели Lada Granta и Lada 4x4 превратили в грузовые фургоны





В настоящее время благодаря этому автомобили могут рассматриваться как внедорожный грузовой фургон. Допускается переоснащение в кемпер и фудтраком. Титул наиболее доступной сборки получил фургон на базе Granta, ориентированный на перевозку промышленных товаров. Для покупки этого авто потребуется выплатить 1,12 млн рублей. За указанную сумму средств покупатель может получить кузов, оснащённый обшивкой из сэндвич-панелей. Общий объём кузова составляет 6,4 кубических метра.Поскольку над кабиной имеется рундук, внутреннее пространство получило возможность контролировать транспортировку предметов длиной в 3 м. Промтоварная модификация Granta способна осуществлять перевозку груза массой до 690 кг, а LADA 4×4 – 550 кг. Модели изначально производятся фирмой «ВИС-Авто», являющейся дочерним предприятием «АвтоВАЗа». Фургон Granta в переработке от московских специалистов уже доступен для покупки, тогда как реализация внедорожного аналога версии 4x4 и будет проведена несколько позже.