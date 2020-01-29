АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

Автоэксперты рассказали о скрытых опасностях ксеноновых фар

Еще совсем недавно ксеноновые фары были на хорошем счету у водителей из-за эффективности в эксплуатации. Теперь автоэксперты рассказали, почему подобная оптика имеет множество недостатков и несет скрытую опасность.

Период "торжества" автомобильных фар с ксеноновыми лампами длился недолго, хотя и считался очередным этапом в прогрессе оптических технологий. Их место заняли светодиодные аналоги, которые не только со временем упали в цене, но и предоставили более высокую функциональность и безопасность. Среди основных недостатков "ксенона" специалисты выделяют несколько серьезных последствий в случае повреждения фары. Оказалось, что довольно часто происходит взрыв подобной конструкции, чьи осколки могут стать причиной травм.

Даже если происшествие не понесло с собой ущерба для здоровья водителя, самостоятельная замена также таит опасность. Эту работу лучше доверить профессиональным механикам, которые осведомлены о напряжении тока в ксеноновых лампах, которое достигает 25-30 тыс вольт. Кроме прочего, излучение от оптики находится в ультрафиолетовом диапазоне, что способно нанести непоправимый вред сетчатке человека, который будет всматриваться в её свет. Стоит также отметить, что последний является крайне неэффективным в эксплуатации: лишь 30% дороги освещается при наличии дорожной пыли.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автоэксперты рассказали о скрытых опасностях ксеноновых…
Певица Маргарита Суханкина рассказала о своих…
Ирландские эксперты назвали преимущества «сонной…
Надежда Бабкина изменила образ перед съемками “Модного…
Медики: Микробы, живущие в домашней пыли, становятся устойчивее к…
Яна Рудковская поделилась впечатлениями от вкусовых качеств черной икры из…
Ксения Собчак показала интерьер своей арендованной виллы на Мальдивах за 25 000 долларов в…
На острове Хайнань ученые обнаружили новые виды тропических…
Кристину Орбакайте напугало землетрясение в…
Водородные BMW спустя 5 лет будут стоить не дороже бензиновых…
В джунглях Перу обнаружен монолит с изображением “пернатой…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала шутки про…
В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева расплакалась во время исполнения ее песни …
Модели Lada Granta и Lada 4x4 превратили в грузовые…
Дарья Мороз показала эротический танец на премьере второго сезона…
Ученые назвали полезные свойства…
В Сети обсуждают фото Николая Баскова с ребенком на…
На дорогах заметили тестовую версию обновленного Mitsubishi…
Вадим Манукян раскритиковал Аллу Пугачеву "за усталость и отсутствие творческой…
Комплекс ПВО «Панцирь» оснастили новой…
Дарье Мороз пришлось неделями ходить обнаженной ради съемок сериала…
Geely зарезервировала в РФ имена для новых моделей…
В Сети опубликовано архивное фото молодого Игоря…
Samsung Galaxy S20 поступит в продажу на неделю раньше запланированного…
Ани Лорак посмеялась над нелестным сравнением ее у балетного станка с…
В РФ появится новый бренд бюджетных…
Владимир Кузьмин обвенчался с экс-супругой Трофимовой после возвращения от…
Компания Apple ликвидировала многомесячную проблему в новых…
Просмотреть все новости