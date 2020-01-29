Автоэксперты рассказали о скрытых опасностях ксеноновых фар





Период "торжества" автомобильных фар с ксеноновыми лампами длился недолго, хотя и считался очередным этапом в прогрессе оптических технологий. Их место заняли светодиодные аналоги, которые не только со временем упали в цене, но и предоставили более высокую функциональность и безопасность. Среди основных недостатков "ксенона" специалисты выделяют несколько серьезных последствий в случае повреждения фары. Оказалось, что довольно часто происходит взрыв подобной конструкции, чьи осколки могут стать причиной травм.Даже если происшествие не понесло с собой ущерба для здоровья водителя, самостоятельная замена также таит опасность. Эту работу лучше доверить профессиональным механикам, которые осведомлены о напряжении тока в ксеноновых лампах, которое достигает 25-30 тыс вольт. Кроме прочего, излучение от оптики находится в ультрафиолетовом диапазоне, что способно нанести непоправимый вред сетчатке человека, который будет всматриваться в её свет. Стоит также отметить, что последний является крайне неэффективным в эксплуатации: лишь 30% дороги освещается при наличии дорожной пыли.