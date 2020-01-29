АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

На острове Хайнань ученые обнаружили новые виды тропических растений

В южном Китае, на острове Хайнань, ученые открыли 11 новых видов тропических растений. Открытие сделали эксперты из Китайской академии под названием CATAS.

Растения были найдены в центральной части острова, а именно в горных районах. Их разделили на несколько видов, пять из которых - семейство осоковых, три - орхидеи, два - перцовые, один - хедиотис. Остров южного Китая считают «генетическим банком природы» во всем мире. Хайнань богат множеством различных растений: например, там более 4000 сосудистых, 2500 лекарственных и около 20 видов, которые находятся под защитой и являются очень редкими.

Исследовать остров начали ещё в 90-х годах. Один из сотрудников академии сообщил, что за все время они открыли 84 новых видов.
Эксперты планируют и дальше изучать флору на острове, а также исследовать различные свойства, возможно, даже целебные. Также ученые хотят обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития и роста растений.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 13:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автоэксперты рассказали о скрытых опасностях ксеноновых…
Певица Маргарита Суханкина рассказала о своих…
Ирландские эксперты назвали преимущества «сонной…
Надежда Бабкина изменила образ перед съемками “Модного…
Медики: Микробы, живущие в домашней пыли, становятся устойчивее к…
Яна Рудковская поделилась впечатлениями от вкусовых качеств черной икры из…
Ксения Собчак показала интерьер своей арендованной виллы на Мальдивах за 25 000 долларов в…
На острове Хайнань ученые обнаружили новые виды тропических…
Кристину Орбакайте напугало землетрясение в…
Водородные BMW спустя 5 лет будут стоить не дороже бензиновых…
В джунглях Перу обнаружен монолит с изображением “пернатой…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала шутки про…
В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева расплакалась во время исполнения ее песни …
Модели Lada Granta и Lada 4x4 превратили в грузовые…
Дарья Мороз показала эротический танец на премьере второго сезона…
Ученые назвали полезные свойства…
В Сети обсуждают фото Николая Баскова с ребенком на…
На дорогах заметили тестовую версию обновленного Mitsubishi…
Вадим Манукян раскритиковал Аллу Пугачеву "за усталость и отсутствие творческой…
Комплекс ПВО «Панцирь» оснастили новой…
Дарье Мороз пришлось неделями ходить обнаженной ради съемок сериала…
Geely зарезервировала в РФ имена для новых моделей…
В Сети опубликовано архивное фото молодого Игоря…
Samsung Galaxy S20 поступит в продажу на неделю раньше запланированного…
Ани Лорак посмеялась над нелестным сравнением ее у балетного станка с…
В РФ появится новый бренд бюджетных…
Владимир Кузьмин обвенчался с экс-супругой Трофимовой после возвращения от…
Компания Apple ликвидировала многомесячную проблему в новых…
Просмотреть все новости