На острове Хайнань ученые обнаружили новые виды тропических растений





Растения были найдены в центральной части острова, а именно в горных районах. Их разделили на несколько видов, пять из которых - семейство осоковых, три - орхидеи, два - перцовые, один - хедиотис. Остров южного Китая считают «генетическим банком природы» во всем мире. Хайнань богат множеством различных растений: например, там более 4000 сосудистых, 2500 лекарственных и около 20 видов, которые находятся под защитой и являются очень редкими.Исследовать остров начали ещё в 90-х годах. Один из сотрудников академии сообщил, что за все время они открыли 84 новых видов.Эксперты планируют и дальше изучать флору на острове, а также исследовать различные свойства, возможно, даже целебные. Также ученые хотят обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития и роста растений.