Кристину Орбакайте напугало землетрясение в Майами





На данный момент дочь Аллы Пугачевой проживает в Майями. Она заметила, что в доме происходит что-то странное. В какой-то момент певице показалось, что люстра рухнет. Оказалось, что землетрясение, которое зафиксировали возле Кубы, почувствовали и жители США. Магнитуда подземных толчков составила 7,7 баллов. В результате природного явления американским полицейским пришлось даже эвакуировать в Майями жителей нескольких домов.Кристина Орбакайте накануне сломала лодыжку и врачи запретили ей наступать на ногу шесть недель. Это произошло во время подготовки артистки к постановкам для новой шоу-программы. Впервые за всю карьеру 48-летняя певица вынуждена была перенести свои концерты, а также спектакль «Двое на качелях», в которой она исполняет главную роль. Поэтому на ближайшие полтора месяца гастрольный график Кристины Орбакайте изменен, а о новых датах выступлений звезда сообщит немного позже.