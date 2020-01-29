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Кристину Орбакайте напугало землетрясение в Майами

В своем микроблоге Instagram в разделе stories Кристина Орбакайте показала видео, снятое во время землетрясения в Майами. Певица увидела, что у нее трясутся люстры в доме и сначала подумала, что соседи делают ремонт.
Кристину Орбакайте напугало землетрясение в Майами

На данный момент дочь Аллы Пугачевой проживает в Майями. Она заметила, что в доме происходит что-то странное. В какой-то момент певице показалось, что люстра рухнет. Оказалось, что землетрясение, которое зафиксировали возле Кубы, почувствовали и жители США. Магнитуда подземных толчков составила 7,7 баллов. В результате природного явления американским полицейским пришлось даже эвакуировать в Майями жителей нескольких домов.



Кристина Орбакайте накануне сломала лодыжку и врачи запретили ей наступать на ногу шесть недель. Это произошло во время подготовки артистки к постановкам для новой шоу-программы. Впервые за всю карьеру 48-летняя певица вынуждена была перенести свои концерты, а также спектакль «Двое на качелях», в которой она исполняет главную роль. Поэтому на ближайшие полтора месяца гастрольный график Кристины Орбакайте изменен, а о новых датах выступлений звезда сообщит немного позже.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:37

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