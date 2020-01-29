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На дорогах заметили тестовую версию обновленного Mitsubishi Outlander

На дорогах была замечена тестовая версия обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander. Очередное поколение модели оснастили двумя крупными фонарями на фронтальной части корпуса.
На дорогах заметили тестовую версию обновленного Mitsubishi Outlander

Несколько ниже размещена узкая оптика. Предположительно экстерьер нового поколения популярного авто будет иметь некоторое сходство с концептуальной версией Mitsubishi Engelberg Tourer. Сегодня существует тенденция к размещению крупноразмерных фальшрадиаторных решетках, но на тестовой версии кроссовера данная ситуация не прослеживается. Соответствующий элемент оформления будет относительно компактным.

Новое шпионское фото, сделанное во время тестирования модели на дорогах общего пользования? позволяет оценить ситуацию с дизайном кроссовера Mitsubishi Outlander очередной генерации. Производитель подтвердил, что официальный дебют авто будет проведён во второй половине текущего года. Вихревой камуфляж на модели обеспечивает сокрытие элементов оформления корпуса на боковых зонах. При этом специалисты смогли увидеть, что новинка получит достаточно узкие заострённые задние элементы оптики, которые заведены на боковую часть корпуса транспортного средства.

Новинка будет создана на основе платформы от Renault-Nissan-Mitsubishi. В соответствии с неподтвержденными данными, Outlander получит ту же базу, что и компакт-кросс Nissan Rogue нового поколения. Авто станет несколько крупнее относительно актуальной сборки, что можно увидеть благодаря «шпионским» снимкам. В состав силовой гаммы новинки должна войти плагин-гибридная силовая установка.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:58

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