Вадим Манукян раскритиковал Аллу Пугачеву "за усталость и отсутствие творческой мысли"





После возвращения Аллы Пугачевой на большую сцену публика заговорила о возможном ее появлении на “голубых огоньках”, что Вадим Манукян намерен не допустить. Эксперт по вопросам информации при Госдуме считает, что у Примадонны нет творческой мысли и она устала от большой сцены. С этим не согласна Екатерина Волкова, отметив, что молодежь не смотрит новогодние эфиры, поэтому нет смысла менять их формат, но Манукян считает, что в доводах его коллеги нет логики. Однако они пришли к выводу, что эфиры российских федеральных каналов являются одним из реальных способов начинающим артистам заявить о себе.Вадим Манукян остался разочарован даже нашумевшим юбилейным концертом Аллы Пугачевой. Он раскритиковал идею вставить в новогоднее шоу часть записи с концерта, поскольку это сделало ему своеобразную рекламу.