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Вадим Манукян раскритиковал Аллу Пугачеву "за усталость и отсутствие творческой мысли"

Вадим Манукян в очередной раз раскритиковал Аллу Пугачеву за “отсутствие творческой мысли и усталость”. Продюсер Екатерина Волкова вступилась за Примадонну и призвала сохранить ее как символ “голубых огоньков”.

После возвращения Аллы Пугачевой на большую сцену публика заговорила о возможном ее появлении на “голубых огоньках”, что Вадим Манукян намерен не допустить. Эксперт по вопросам информации при Госдуме считает, что у Примадонны нет творческой мысли и она устала от большой сцены. С этим не согласна Екатерина Волкова, отметив, что молодежь не смотрит новогодние эфиры, поэтому нет смысла менять их формат, но Манукян считает, что в доводах его коллеги нет логики. Однако они пришли к выводу, что эфиры российских федеральных каналов являются одним из реальных способов начинающим артистам заявить о себе.

Вадим Манукян остался разочарован даже нашумевшим юбилейным концертом Аллы Пугачевой. Он раскритиковал идею вставить в новогоднее шоу часть записи с концерта, поскольку это сделало ему своеобразную рекламу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:50

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