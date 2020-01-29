В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева расплакалась во время исполнения ее песни Орбакайте

В видео собраны записи разных времен. Ролик начинается с того, что Алла Пугачева слушает в наушниках, как Кристина Орбакайте исполняет песню «Ты на свете есть». Примадонна то и дело вытирает накатившие от переизбытка эмоций слезы. После в кадре появляются обе артистки, которые поют эту композицию дуэтом. Публикация получила название «Сквозь годы». Она была размещена на одной из фан-страничек Аллы Пугачевой.Фолловеры высоко оценили видео, написав множество комплиментов кумиру. Поклонники назвали Примадонну сильной и невероятно талантливой женщиной, пожелав здоровья и долголетия. Некоторые отметили изменения, которые произошли в голосе Кристины Орбакайте и отметили, что прогресс становления очевиден. Многие нашли эмоции, которые показаны в ролике, настоящими, и разделили их вместе с Аллой Пугачевой.