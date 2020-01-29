Комплекс ПВО «Панцирь» оснастили новой ракетой
Комплекс системы ПВО «Панцирь» оснастили ракетой нового типа, которая действует в боевых условиях на гиперзвуковой скорости. По данным интернет-площадок со ссылкой на заявление Валерия Слугина, члена конструкторской группы из КБ приборостроения Шипунова, сегодня боевая машина имеет в своём распоряжении 2 типа ракет с возможностью ликвидировать полный спектр потенциальных целей.
«Одна ракета ориентирована на стандартное использование, а другая была создана недавно и является гиперзвуковым боевым снарядом, передвигающимся на скорости в 5 Махов либо выше», - отмечает инженер.
Валерий Слугин подчеркнул ключевую особенность новой ракеты. Суть в её способности максимально быстро достичь цели и параллельно освободить канал связи для наведения на очередной объект. Итогом таких процессов является рост общей скорости реакции ПВО «Панцирь» и скорострельности комплекса. В то же время новая гиперзвуковая ракета не имеет потребности в применении большего количества взрывчатых веществ для обеспечения разлёта осколков.
«Повышается скорость соударения, как и общая эффективность ударного воздействия осколков», - отмечает эксперт.
Конструктор добавил, что сегодня система «Панцирь» ведёт работу на дистанции, открывающей возможность для решения поставленных в боевых условиях заданий исключительно с помощью телеуправления. Соответственно, использовать для снарядов системы самонаведения под этот комплекс ПВО не требуется. Суммарно для вооружения «Панциря» предусмотрены 12 зенитных управляемых снарядов и 2 пушки высокой скорострельности снарядами 30 мм.
«Одна ракета ориентирована на стандартное использование, а другая была создана недавно и является гиперзвуковым боевым снарядом, передвигающимся на скорости в 5 Махов либо выше», - отмечает инженер.
Валерий Слугин подчеркнул ключевую особенность новой ракеты. Суть в её способности максимально быстро достичь цели и параллельно освободить канал связи для наведения на очередной объект. Итогом таких процессов является рост общей скорости реакции ПВО «Панцирь» и скорострельности комплекса. В то же время новая гиперзвуковая ракета не имеет потребности в применении большего количества взрывчатых веществ для обеспечения разлёта осколков.
«Повышается скорость соударения, как и общая эффективность ударного воздействия осколков», - отмечает эксперт.
Конструктор добавил, что сегодня система «Панцирь» ведёт работу на дистанции, открывающей возможность для решения поставленных в боевых условиях заданий исключительно с помощью телеуправления. Соответственно, использовать для снарядов системы самонаведения под этот комплекс ПВО не требуется. Суммарно для вооружения «Панциря» предусмотрены 12 зенитных управляемых снарядов и 2 пушки высокой скорострельности снарядами 30 мм.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:44