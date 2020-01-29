Ирландские эксперты назвали преимущества «сонной диеты»
Медицинские эксперты из Ирландии разработали метод похудения, которые почти не имеет недостатков. Они назвали преимущества «сонной диеты», среди которых есть возможность пятиразового питания.
По мнению специалистов, резкие ограничения в продуктах вызывают стресс во всех системах организма. Чаще всего период пребывания на «жестком» питании у каждого пациента протекает по-разному и может спровоцировать обострение хронических болезней. Однако новый метод, названный «сонным», считается наиболее щадящим и не вызывающим негативных последствий.
Одно из преимуществ данной диеты заключается в регулярном питании от 3-х до 5 раз в день. Диетологи объяснили, что в меню важно, какие продукты присутствуют на столе и приносят ли они удовольствие. Растительная пища без лишних жиров и углеводов не только насытит человека, но и поспособствуют выработке необходимых ферментов для их усвоения. Кроме этого, при употреблении того, что нравится и приносит пользу, активизируются определенные гормоны. Они ускоряют метаболические процессы и сделают сон более крепким.
Исследователи прокомментировали, что во время «сонной диеты» нужно придерживаться ряда правил для сна. Первое – ложиться не позднее 23:00. Второе - не использовать смартфон в течении 2-х часов до сна. Третье заключается в подготовке места для отдыха. Стоит позаботиться, чтобы в комнате температура воздуха не превышала 20-ти градусов, а воздух не был застоявшимся. Непосредственно перед сном врачи рекомендуют выпить стакан теплого травяного чая или молока, чтобы настроиться на расслабление и успокоить нервную систему.
Большим преимуществом «сонной диеты» является то, что ее можно соблюдать на протяжении всей жизни. Для этого необходимо лишь составить график частого питания, добавить ежедневные физические нагрузки и отрегулировать свой отдых.
По мнению специалистов, резкие ограничения в продуктах вызывают стресс во всех системах организма. Чаще всего период пребывания на «жестком» питании у каждого пациента протекает по-разному и может спровоцировать обострение хронических болезней. Однако новый метод, названный «сонным», считается наиболее щадящим и не вызывающим негативных последствий.
Одно из преимуществ данной диеты заключается в регулярном питании от 3-х до 5 раз в день. Диетологи объяснили, что в меню важно, какие продукты присутствуют на столе и приносят ли они удовольствие. Растительная пища без лишних жиров и углеводов не только насытит человека, но и поспособствуют выработке необходимых ферментов для их усвоения. Кроме этого, при употреблении того, что нравится и приносит пользу, активизируются определенные гормоны. Они ускоряют метаболические процессы и сделают сон более крепким.
Исследователи прокомментировали, что во время «сонной диеты» нужно придерживаться ряда правил для сна. Первое – ложиться не позднее 23:00. Второе - не использовать смартфон в течении 2-х часов до сна. Третье заключается в подготовке места для отдыха. Стоит позаботиться, чтобы в комнате температура воздуха не превышала 20-ти градусов, а воздух не был застоявшимся. Непосредственно перед сном врачи рекомендуют выпить стакан теплого травяного чая или молока, чтобы настроиться на расслабление и успокоить нервную систему.
Большим преимуществом «сонной диеты» является то, что ее можно соблюдать на протяжении всей жизни. Для этого необходимо лишь составить график частого питания, добавить ежедневные физические нагрузки и отрегулировать свой отдых.
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:07