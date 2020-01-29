Ирландские эксперты назвали преимущества «сонной диеты»





По мнению специалистов, резкие ограничения в продуктах вызывают стресс во всех системах организма. Чаще всего период пребывания на «жестком» питании у каждого пациента протекает по-разному и может спровоцировать обострение хронических болезней. Однако новый метод, названный «сонным», считается наиболее щадящим и не вызывающим негативных последствий.Одно из преимуществ данной диеты заключается в регулярном питании от 3-х до 5 раз в день. Диетологи объяснили, что в меню важно, какие продукты присутствуют на столе и приносят ли они удовольствие. Растительная пища без лишних жиров и углеводов не только насытит человека, но и поспособствуют выработке необходимых ферментов для их усвоения. Кроме этого, при употреблении того, что нравится и приносит пользу, активизируются определенные гормоны. Они ускоряют метаболические процессы и сделают сон более крепким.Исследователи прокомментировали, что во время «сонной диеты» нужно придерживаться ряда правил для сна. Первое – ложиться не позднее 23:00. Второе - не использовать смартфон в течении 2-х часов до сна. Третье заключается в подготовке места для отдыха. Стоит позаботиться, чтобы в комнате температура воздуха не превышала 20-ти градусов, а воздух не был застоявшимся. Непосредственно перед сном врачи рекомендуют выпить стакан теплого травяного чая или молока, чтобы настроиться на расслабление и успокоить нервную систему.Большим преимуществом «сонной диеты» является то, что ее можно соблюдать на протяжении всей жизни. Для этого необходимо лишь составить график частого питания, добавить ежедневные физические нагрузки и отрегулировать свой отдых.