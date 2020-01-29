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Дарья Мороз показала эротический танец на премьере второго сезона «Содержанок»

В столице во время премьеры второго сезона популярного сериала «Содержанки» актриса Дарья Мороз показала на сцене эротический танец. 36-летняя знаменитость медленно двигалась в такт композиции «Моя душа рваная», которую исполнила Сабина Ахмедова.
Дарья Мороз показала эротический танец на премьере второго сезона «Содержанок»

Дарья Мороз предстала в черном мерцающем мини-платье, а образ дополнила туфлями на шпильке. Но в конце танца она сняла обувь и продолжила па босиком. За вечер премьеры сериала Дарья Мороз сменила несколько нарядов. На красной дорожке актриса была в шикарном платье в пол, выполненном из полупрозрачной ткани. Внимание публики привлекло глубокое декольте, которое выгодно подчеркнуло формы артистки. После этого звезда «Содержанок» переоделась в короткое бежевое платье. Образ дополнили белые полусапожки и небольшая дизайнерская сумочка, на которой были изображены матрешки.

По словам экс-супруги Константина Богомолова, роль в этом сериале помогла избавиться от многих комплексов. Она стала себя чувствовать более раскрепощенной. Во время съемок второго сезона «Содержанок» артистка почти неделю ходила в кадре обнаженной. В какой-то момент звезда поняла, что чувствует себя очень органично и не стесняется. Она ощущала поддержку съемочной группы и понимала, что в кадре это будет смотреться красиво.

По поводу второго сезона актриса отметила, что сюжетная линия завернется настолько, что интим в сериале отойдет на второй план. Она считает, что в «Содержанках» главной темой стала драма, а не постельные сцены.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:09

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