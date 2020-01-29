В Подмосковье 10 человек получили травмы в ДТП
В Подмосковье 10 человек были травмированы в ДТП, которое случилось на 2 км шоссе Расторгуевское. По распространённым в интернете данным, жертвы аварийной ситуации пребывали в салоне автобуса.
Согласно сообщению издания ФАН со ссылкой на сотрудников регионального пресс-центра управления ГИБДД, участниками инцидента на дороге стали легковое авто и автобус. Отмечается, что водитель Volkswagen Polo совершал обгон, и на встречной линии движения допустил столкновение с автобусом модели Mercedes-Benz Sprinter.
Помимо этого, в аварийной ситуации пострадало легковое авто производства бренда ГАЗ. Вследствие ДТП травмы были причинены 10 пассажирам автобуса, сообщает ПолитЭксперт.
Согласно сообщению издания ФАН со ссылкой на сотрудников регионального пресс-центра управления ГИБДД, участниками инцидента на дороге стали легковое авто и автобус. Отмечается, что водитель Volkswagen Polo совершал обгон, и на встречной линии движения допустил столкновение с автобусом модели Mercedes-Benz Sprinter.
Помимо этого, в аварийной ситуации пострадало легковое авто производства бренда ГАЗ. Вследствие ДТП травмы были причинены 10 пассажирам автобуса, сообщает ПолитЭксперт.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:36