Дарье Мороз пришлось неделями ходить обнаженной ради съемок сериала «Содержанки»





Новое интервью Дарьи Мороз раскрыло некоторые нюансы съемок сериала «Содержанки», которые вынуждали её длительное время пребывать на площадке обнаженной. По признанию актрисы, подобный опыт был был бы невозможен ранее, но проект позволил ей справиться с переживаниями по поводу своего тела. Звезда также с юмором отметила, что впервые показалась без одежды перед камерами еще в 1984 году, когда ей было 2,5 месяца. Артистка получила роль в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный».Все же, именно драматический телесериал помог ей побороть комплексы. По мнению Мороз, этот вопрос является крайне щепетильным для русских актрис, ведь они отличаются закрытостью и стыдливостью. Именно во втором сезоне это стало для неё столь же тривиальным делом, «как съесть яблоко». Стоит отметить, что режиссером первого сезона «Содержанок» выступил экс-супруг 36-летней знаменитости Константин Богомолов. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков о пилотном эпизоде, киноделы решили продолжить работу над проектом.