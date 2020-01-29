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В Сети опубликовано архивное фото молодого Игоря Крутого

В Сети появилось архивное фото молодого Игоря Крутого, где ему не больше 25 лет. Кадр выложен на фанатской странице композитора в Instagram.
В Сети опубликовано архивное фото молодого Игоря Крутого

По мнению поклонников, найденное фото датируется концом 70-х или началом 80-х годов прошлого века. В комментариях многие сошлись во мнении, что звезде не более 25 лет, а также фанаты осыпали музыканта комплиментами, обратив особое внимание на его густую шевелюру.

Как известно, артист является выходцем из Украины, а музыкой начал заниматься с детства. Признание пришло к нему, когда Игорь Крутой работал под началом певицы Валентины Толкуновой. Однако настоящий успех он обрел после написания композиции “Мадонна”, которую исполнил Александр Серов.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:23

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