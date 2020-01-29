В Сети опубликовано архивное фото молодого Игоря Крутого
В Сети появилось архивное фото молодого Игоря Крутого, где ему не больше 25 лет. Кадр выложен на фанатской странице композитора в Instagram.
По мнению поклонников, найденное фото датируется концом 70-х или началом 80-х годов прошлого века. В комментариях многие сошлись во мнении, что звезде не более 25 лет, а также фанаты осыпали музыканта комплиментами, обратив особое внимание на его густую шевелюру.
Как известно, артист является выходцем из Украины, а музыкой начал заниматься с детства. Признание пришло к нему, когда Игорь Крутой работал под началом певицы Валентины Толкуновой. Однако настоящий успех он обрел после написания композиции “Мадонна”, которую исполнил Александр Серов.
По мнению поклонников, найденное фото датируется концом 70-х или началом 80-х годов прошлого века. В комментариях многие сошлись во мнении, что звезде не более 25 лет, а также фанаты осыпали музыканта комплиментами, обратив особое внимание на его густую шевелюру.
Как известно, артист является выходцем из Украины, а музыкой начал заниматься с детства. Признание пришло к нему, когда Игорь Крутой работал под началом певицы Валентины Толкуновой. Однако настоящий успех он обрел после написания композиции “Мадонна”, которую исполнил Александр Серов.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:23