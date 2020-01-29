Geely зарезервировала в РФ имена для новых моделей авто





Во время общения с журналистами сотрудники официального дистрибьютора рассказали об отсутствии своих действий в данном направлении, подчеркивая, что резервирование имён представляет собой инициативу со стороны материнского офиса бренда в Китае. Очевидные ассоциации с темой звёзд и астрономии вызывают предположения, что новинки станут представлять собой электрокары либо транспортные средства с гибридными силовыми агрегатами. К примеру, бренд Polestar, созданный как общая фирма с брендом Volvo, создаёт на территории КНР дорогие электрокары с люксовым оформлением.В составе модельной линии марки Geely имеются 3 подзаряжаемых гибрида, а также 1 полноценный электрокар. При этом в РФ показаны исключительно автомобили с бензиновыми ДВС. К таковым относятся Emgrand 7 в корпусе седана и кроссовера, а также паркетник Atlas. К выпуску на рынок готовят ещё один кроссовер под названием Coolray, который по своим габаритам станет соответствовать модели Hyundai Creta. Новинка будет использовать бензиновый силовой агрегат объёмом 1,5 л, генерирующий 150 и 177 «лошадок». Реализация Coolray стартует в I квартале этого года.