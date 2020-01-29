Ученые назвали полезные свойства винограда





В составе винограда есть множество антиоксидантов и флавоноидов, по мнению экспертов - больше 1,5 тысячи. Вещества помогают в борьбе c радикалами, повреждающими ткани и молекулы некоторых органов, которые могут вызвать некие мутации и преждевременное старение. Черный и красный виноград с косточками и кожурой способствует получению антиоксидантов, влияющих на преждевременное старение.Виноград уменьшает риск развития диабета, диффузий мозга и сердечно-сосудистых заболеваний. Также ученые доказали, что эти вещества защищают организм от возникновения раковых клеток. Для получения положительного эффекта ученые рекомендуют употреблять до 450 граммов ягод в день.Специалисты утверждают, что виноград помогает уменьшить уровень сахара в крови, несмотря на большое количество в нём глюкозы. Ученые считают гликемический индекс самым важным в составе ягоды, который ниже, чем у вареного риса и картофеля. Именно он способствует снижению уровня сахара в крови человека.Эксперты проводили несколько исследований, в результате чего узнали, что виноградный сок помогает улучшить память, настроение и внимательность человека. Люди рассказывали о своих ощущениях до и после питья жидкости. Крысы, которые употребляли антиоксиданты, стали более обучаемыми и внимательными, у них улучшилось кровообращение в мозгу.Медики рекомендуют не употреблять виноград в пищу маленьким детям до 5 лет, которые могут задохнуться от ягод, а также беременным женщинам и людям, готовящимся к операциям, поскольку может ухудшится свёртываемость крови.