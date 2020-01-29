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Samsung Galaxy S20 поступит в продажу на неделю раньше запланированного срока

Компания Samsung может выпустить модель смартфона Galaxy S20 на рынок раньше изначально запланированного срока. По данным известного в интернете распространителя инсайдерской информации Макса Вайнбаха, стали известны новые детали относительно ожидаемой новинки.
Samsung Galaxy S20 поступит в продажу на неделю раньше запланированного срока

Главред XDA Developers сообщил, что продукт южнокорейского бренда может появиться на рынке раньше. Отмечается, что устройство Galaxy S20 получит премиум-версию с индексом Ultra, купить которую можно будет примерно за $1,3 тысячи. Стоимость базовой сборки смартфона составит $850. Все модификации девайса будут оснащены пылевлагозащитой, соответствующей нормам IP68. Смартфоны получат возможность сохранить работоспособность после непродолжительного погружения на глубину до 5 м.

Информатор подчеркивает, что его источники из южнокорейской компании говорят о готовности линейки к выпуску в более ранние сроки, нежели изначально прогнозировалось. Изначально речь шла о выпуске смартфона для рынка США в модификациях Galaxy S20, S20+, а также S20 Ultra не ранее 13 марта. Макс Вайнбах отмечает, что теперь сроки скорректированы в меньшую сторону и стоит ожидать начала продаж уже 6 марта. Предзаказ для новинок начнётся после официального дебюта девайса. Последний запланирован на 11 февраля 2020-го.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:19

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