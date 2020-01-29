Samsung Galaxy S20 поступит в продажу на неделю раньше запланированного срока
Компания Samsung может выпустить модель смартфона Galaxy S20 на рынок раньше изначально запланированного срока. По данным известного в интернете распространителя инсайдерской информации Макса Вайнбаха, стали известны новые детали относительно ожидаемой новинки.
Главред XDA Developers сообщил, что продукт южнокорейского бренда может появиться на рынке раньше. Отмечается, что устройство Galaxy S20 получит премиум-версию с индексом Ultra, купить которую можно будет примерно за $1,3 тысячи. Стоимость базовой сборки смартфона составит $850. Все модификации девайса будут оснащены пылевлагозащитой, соответствующей нормам IP68. Смартфоны получат возможность сохранить работоспособность после непродолжительного погружения на глубину до 5 м.
Информатор подчеркивает, что его источники из южнокорейской компании говорят о готовности линейки к выпуску в более ранние сроки, нежели изначально прогнозировалось. Изначально речь шла о выпуске смартфона для рынка США в модификациях Galaxy S20, S20+, а также S20 Ultra не ранее 13 марта. Макс Вайнбах отмечает, что теперь сроки скорректированы в меньшую сторону и стоит ожидать начала продаж уже 6 марта. Предзаказ для новинок начнётся после официального дебюта девайса. Последний запланирован на 11 февраля 2020-го.
Главред XDA Developers сообщил, что продукт южнокорейского бренда может появиться на рынке раньше. Отмечается, что устройство Galaxy S20 получит премиум-версию с индексом Ultra, купить которую можно будет примерно за $1,3 тысячи. Стоимость базовой сборки смартфона составит $850. Все модификации девайса будут оснащены пылевлагозащитой, соответствующей нормам IP68. Смартфоны получат возможность сохранить работоспособность после непродолжительного погружения на глубину до 5 м.
Информатор подчеркивает, что его источники из южнокорейской компании говорят о готовности линейки к выпуску в более ранние сроки, нежели изначально прогнозировалось. Изначально речь шла о выпуске смартфона для рынка США в модификациях Galaxy S20, S20+, а также S20 Ultra не ранее 13 марта. Макс Вайнбах отмечает, что теперь сроки скорректированы в меньшую сторону и стоит ожидать начала продаж уже 6 марта. Предзаказ для новинок начнётся после официального дебюта девайса. Последний запланирован на 11 февраля 2020-го.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:19