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Компания Apple ликвидировала многомесячную проблему в новых iPhone

Компания Apple сообщила о ликвидации в новых устройствах линейки iPhone проблемы, которая оставалась активной на протяжении многих месяцев. В составе оболочки iOS версии 13.3.1 содержится большое количество исправлений и несколько отдельных новшеств, призванных повысить удобство использования смартфонов от американского производителя.
Компания Apple ликвидировала многомесячную проблему в новых iPhone

Компания Apple создала пакет обеспечения для операционных систем iPhone и iPad. Оболочки с номером версии 13.3.1 отличаются наличием закрытых проблем из достаточно широкого списка ошибок, выявленных пользователями. Помимо исправления недочётов, пакет обновления предоставляет настройку для деактивации функционала сервисов геопозиционирования благодаря чипу U1. Отдельно внедрена поддержка индийской вариации английского для языковой базы HomePod.

В декабре большое внимание привлек скандал, в соответствии с которым удалось выявить слежку, осуществляемую новейшими iPhone за владельцами девайсов. Речь идёт о сборе данных относительно местоположения людей. При этом даже в случае отключения всех соответствующих параметров в настройках устройства ситуация остаётся без изменений. Как выяснилось, источником проблемы была работа модуля UWB, который ответственен за сверхширокополосный канал связи. Это одна из основных особенностей, выделяемая как преимущество iPhone прошлого года выпуска по сравнению с конкурирующими девайсами. В настоящее время он также может быть отключен для сохранения конфиденциальности относительно показателей геолокации.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:06

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