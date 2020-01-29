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В РФ появится новый бренд бюджетных телевизоров

В РФ станет предоставлять свою продукцию новый бренд, выпускающий бюджетные телевизоры. Он отправит на рынок исключительно модели низкой стоимости.
В РФ появится новый бренд бюджетных телевизоров

Марка BQ намеревается отправить на рынок совершенно новый бренд телевизоров, о чем сообщил гендиректор фирмы-производителя Владимир Пузанов во время общения с журналистами. Дата начала работы нового бренда в РФ на сегодня не называется. По имеющейся информации он будет носить название Blackton.

Соответствующая марка станет производителем моделей «первой стоимости». Они станут максимально доступными с тем либо иным комплектом функционала. При этом бренд BQ, который с осени 2019-го отправляет в продажу телевизоры, пройдёт через процесс модернизации для создания премиальных новинок техники. Последняя будет включать продукцию из сегмента Smart TV. На сегодня аналогичная ситуация регистрируется не только в производстве телевизоров BQ, но и в сегменте выпуска смартфонов. Модели, оснащенные оболочкой Android, а также премиальные версии кнопочных устройств, распространяются под логотипом BQ, тогда как для бюджетных продуктов был создан суб-бренд Strike, работающий с осени прошлого года.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:11

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