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Масштаб коронавируса 2019-nCoV превзошёл атипичную пневмонию 2003 года

Масштабы нового вида коронавируса 2018-nCoV, который сравнительно быстро распространяется в Китае, намного выше, чем результаты во время эпидемии SARS, то есть атипичной пневмонии, зарегистрированной в 2003 году. Подробнее об этом рассказали китайские власти.

Опираясь на данные и подсчеты, стало известно, что новым видом коронавируса заболели около 6000 человек в разных странах мира. Почти 10 тысяч людей проверяют свой организм на наличие заболевания. За все время умерло уже 132 пациента, а 104 сумели побороть недуг.

По информации ВОЗ известно, что около 18 лет назад имела место вспышка пневмонии, в результате которой умерли 900 человек из 8,5 тысячи зараженных во всем мире. Жертвами ещё одного вируса - MERD-CoV - в 2012 году стали 858 человек из 2,4 тысячи заболевших.

Китайские власти официально сообщили о заражении 31 декабря. Новый вид коронавируса 2019-nCoV - это главная причина болезней в городе Ухань.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 11:16

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