Масштаб коронавируса 2019-nCoV превзошёл атипичную пневмонию 2003 года





Опираясь на данные и подсчеты, стало известно, что новым видом коронавируса заболели около 6000 человек в разных странах мира. Почти 10 тысяч людей проверяют свой организм на наличие заболевания. За все время умерло уже 132 пациента, а 104 сумели побороть недуг.По информации ВОЗ известно, что около 18 лет назад имела место вспышка пневмонии, в результате которой умерли 900 человек из 8,5 тысячи зараженных во всем мире. Жертвами ещё одного вируса - MERD-CoV - в 2012 году стали 858 человек из 2,4 тысячи заболевших.Китайские власти официально сообщили о заражении 31 декабря. Новый вид коронавируса 2019-nCoV - это главная причина болезней в городе Ухань.