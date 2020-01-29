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Эксперты назвали самые депрессивные города России для путешествий

Эксперты назвали самые депрессивные города России для путешествий. Специалисты сделали вывод на основе данных, полученных в ходе опроса пользователей соцсетей.
Эксперты назвали самые депрессивные города России для путешествий

Меньше всего люди хотели бы отправиться в путешествие в Норильск (25,9%), Москву (23,2%) и Челябинск (17%). Эти города названы самыми депрессивными для путешествий среди россиян. Также популярностью у туристов не пользуются Пермь, Череповец, Саратов и Брянск. В конце рейтинга расположились Волгоград, Уфа и Красноярск.

Сообщается, что на поездах россияне чаще всего предпочитают посещать Беларусь. Москва, несмотря на данные соцопросов в Сети, по мнению компании Resonance Consultancy, вошла в пятерку лучших городов 2020 года. Летом опрошенные предпочитают посещать такие места России, как Краснодарский край и Крым. Спросом пользуются билеты в Калининградскую область. Бюджетный отдых на море можно организовать на курортах Астраханской области, Дагестана и Калмыкии. Любители гор могут отправиться на Кавказ, Урал или Алтай. На территории России располагается более двух миллионов озер. Туристы любят посещать Байкал Ладожское, Онежское, Большое Яровое озера и Селигер.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:30

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