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Японский бренд Kubota разработал автономный электрический трактор

Стремительная урбанизация и старение населения в Японии вредят сельскому хозяйству, что вынудило бренд Kubota облегчить работу фермеров. Разработчики из компании разработали автономный электрический трактор для обработки полей.

По словам производителя сельскохозяйственной техники Kubota, в Японии с годами становится все меньше фермеров, способных справляться с большим количеством земли. Понимая значимость этой проблемы, компания недавно представила концепцию для помощи сельскохозяйственному сектору - электрический трактор с автономным управлением. Известный также как X Tractor, он был разработан в рамках программы по усовершенствованию ИИ-технологий Kubota Agrirobo. Хотя транспортное средство дебютировало в начале этого месяца на выставке в городе Киото, технических характеристик раскрыли не так уж и много.

Благодаря комбинации литий-ионных аккумуляторных батарей и солнечных батарей, эта инновационная машина способна самостоятельно и долговременно вспахивать как обычные поля, так и рисовые. В этом деле новинке помогают системы GPS, бортовых датчиков и искусственного интеллекта, которые также мониторят погоду и скорость роста сельскохозяйственных культур. Учитывая собранные данные, трактор может без помощи человека отправиться в путь и выполнять такие задачи, как посев, сбор урожая или обработка почвы.

Вместо колес X Tractor оснащен четырьмя «гусеницами», которые обеспечивают оптимальное сцепление на различных участках. Поскольку каждый из этих механизмов имеет свой собственный встроенный двигатель, они могут независимо вращаться на разных скоростях, предоставляя очень узкий радиус поворота. Кроме того, высота основного корпуса транспортного средства регулируется. Например, её можно сбрасывать, когда требуется дополнительная устойчивость, и поднимать, когда он проезжает возле более высоких растений. В настоящее время нет информации о дате выхода электрического трактора на рынок.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:19

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