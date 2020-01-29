Пластический хирург Лейла Еприкян раскрыла правду об операциях Аллы Пугачевой





Не так давно в своих интервью Аллы Пугачева говорила, что стареет достаточно быстро, но пытается поддерживать свое здоровье ради детей. Однако сейчас звезду осыпают комплиментами за прекрасный внешний вид. Подписчики ее микроблога часто замечают, что звезда стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте, а еще ее изредка сравнивают с Лаймой Вайкуле. Впервые “обновленное” лицо Примадонны заметили на вечеринке в честь юбилея Игоря Николаева, а сейчас пластические хирурги имеют четкие представления об услугах, к которым могла обратиться звезда. Лейла Еприкян считает, что здесь не обошлось без курса массажей и витаминов. Хирургические вмешательства после 60 лет возможны, если нет противопоказаний.Эксперт напомнила поклонникам о фильтрах в Instagram, которые позволяют не только омолодить лицо, но и “нарисовать” любой внешний вид.