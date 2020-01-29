Пелагея и Телегин вместе отпраздновали день рождения дочери

В декабре прошлого года Пелагея подтвердила распространившиеся к тому моменту слухи о её разрыве отношений с мужем, выступающим в составе ХК ЦСКА. Певица высказала большую надежду на возможность достойного преодоления развода с Иваном Телегиным, а также интеллигентное разрешение спорных моментов. Всё это должно помочь им остаться хорошими родителями для дочери.Вчера девочке исполнилось 3 года, в честь чего знаменитость разместила видео, собранное из коротких роликов. Все они показывают события, пережитые ребёнком в течение года. Певица и хоккеист отметили важное для них событие в одном из ресторанов Москвы. Спортсмен посетил мероприятие с букетом цветов в руках. В качестве наряда он выбрал брюки и рубашку белого цвета. Пелагея появилась на празднике в голубом платье. По распространившимся в интернете слухам, атмосфера оставалась достаточно уютной и тихой. Пелагея с Иваном Телегиным вступили в брак в 2016-м. Знаменитости старались избегать огласки деталей своих отношений, предпочитая скрывать важные события от широкой общественности. В 2017-м у пары родилась дочь Таисия.