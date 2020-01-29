В Москве мужчина решил закурить после нападения кота и загорелся





По данным АГН «Москва», инцидент случился на территории одного из ветеринарных учреждений. Туда был доставлен уличный кот, которому требовалась помощь. Животное сильно нервничало и заметно сопротивлялось при оказании помощи. В итоге пострадал мужчина возрастом 23 года, который на добровольной основе оказывал содействие врачам. Он пытался сохранить неподвижность кота при проведении осмотра.Итогом стало получение нескольких достаточно глубоких ссадин в районе кисти правой руки. Медики провели обработку полученных ранений и наложили повязку, которая была увлажнена очищенным спиртом. Справиться с пережитым стрессом мужчина попытался с помощью перекура, но от зажигалки огонь перешел на пропитанную спиртом перевязь.Дважды пострадавший мужчина был доставлен в ожоговое отделение местной больницы. Врачи выявили гипертермическое повреждение правой кисти, которое отнесли ко 2-3 степени. Отдельно отмечается травма предплечья. Суммарно пострадали 3% всей поверхности тела добровольного помощника. Ситуация усугубилась, что привело к потенциальной потере основных функций кисти либо ампутации участка конечности. Мужчина смог избежать наступления инвалидности. Медики реализовали 3 этапа предоставления хирургической помощи, что дало возможность предотвратить последующую смерть тканей, обеспечить рост жизнеспособных клеток, а также не допустить негативного по своим последствиям рубцевания. Вдобавок, пострадавшему оказали профилактические меры по предотвращению заражения бешенством.