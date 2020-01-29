В Москве мужчина решил закурить после нападения кота и загорелся
В Москве мужчина попытался закурить после случая нападения на него кота и в результате загорелся. Медики из ГКБ имени Иноземцева оказали помощь пациенту, который поделился неожиданной историей получения ожогов.
По данным АГН «Москва», инцидент случился на территории одного из ветеринарных учреждений. Туда был доставлен уличный кот, которому требовалась помощь. Животное сильно нервничало и заметно сопротивлялось при оказании помощи. В итоге пострадал мужчина возрастом 23 года, который на добровольной основе оказывал содействие врачам. Он пытался сохранить неподвижность кота при проведении осмотра.
Итогом стало получение нескольких достаточно глубоких ссадин в районе кисти правой руки. Медики провели обработку полученных ранений и наложили повязку, которая была увлажнена очищенным спиртом. Справиться с пережитым стрессом мужчина попытался с помощью перекура, но от зажигалки огонь перешел на пропитанную спиртом перевязь.
Дважды пострадавший мужчина был доставлен в ожоговое отделение местной больницы. Врачи выявили гипертермическое повреждение правой кисти, которое отнесли ко 2-3 степени. Отдельно отмечается травма предплечья. Суммарно пострадали 3% всей поверхности тела добровольного помощника. Ситуация усугубилась, что привело к потенциальной потере основных функций кисти либо ампутации участка конечности. Мужчина смог избежать наступления инвалидности. Медики реализовали 3 этапа предоставления хирургической помощи, что дало возможность предотвратить последующую смерть тканей, обеспечить рост жизнеспособных клеток, а также не допустить негативного по своим последствиям рубцевания. Вдобавок, пострадавшему оказали профилактические меры по предотвращению заражения бешенством.
По данным АГН «Москва», инцидент случился на территории одного из ветеринарных учреждений. Туда был доставлен уличный кот, которому требовалась помощь. Животное сильно нервничало и заметно сопротивлялось при оказании помощи. В итоге пострадал мужчина возрастом 23 года, который на добровольной основе оказывал содействие врачам. Он пытался сохранить неподвижность кота при проведении осмотра.
Итогом стало получение нескольких достаточно глубоких ссадин в районе кисти правой руки. Медики провели обработку полученных ранений и наложили повязку, которая была увлажнена очищенным спиртом. Справиться с пережитым стрессом мужчина попытался с помощью перекура, но от зажигалки огонь перешел на пропитанную спиртом перевязь.
Дважды пострадавший мужчина был доставлен в ожоговое отделение местной больницы. Врачи выявили гипертермическое повреждение правой кисти, которое отнесли ко 2-3 степени. Отдельно отмечается травма предплечья. Суммарно пострадали 3% всей поверхности тела добровольного помощника. Ситуация усугубилась, что привело к потенциальной потере основных функций кисти либо ампутации участка конечности. Мужчина смог избежать наступления инвалидности. Медики реализовали 3 этапа предоставления хирургической помощи, что дало возможность предотвратить последующую смерть тканей, обеспечить рост жизнеспособных клеток, а также не допустить негативного по своим последствиям рубцевания. Вдобавок, пострадавшему оказали профилактические меры по предотвращению заражения бешенством.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:07