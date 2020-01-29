“Давайте полегче”: Дмитрий Исхаков прокомментировал слухи о разводе с Полиной Гагариной





В прошлом году Полине Гагариной и Дмитрию Исхакову приписывали развод, а также говорили о новых ухажерах певицы. На этот раз поклонники заметили, что звездные супруги больше не подписаны друг на друга в Instagram, не публикуют в микроблогах совместные фото, а артистка больше не носит обручальное кольцо. Появились слухи, что разлад в семье произошел из-за рукоприкладства. В связи с большим количеством внимания к его семье, Дмитрий Исхаков отреагировал на выпады, отметив, что у них с Гагариной все хорошо, поэтому попросил: “Давайте полегче”.Несмотря на то, что Исхаков заступился за жену и свой брак, некоторые поклонники продолжают выискивать изъяны и додумывать причины проблем в звездной семье.