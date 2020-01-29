АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

“Давайте полегче”: Дмитрий Исхаков прокомментировал слухи о разводе с Полиной Гагариной

В социальных сетях пронеслась новая волна слухов о расставании Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной. Фотограф отреагировал на это предупреждением: “Давайте полегче”.

В прошлом году Полине Гагариной и Дмитрию Исхакову приписывали развод, а также говорили о новых ухажерах певицы. На этот раз поклонники заметили, что звездные супруги больше не подписаны друг на друга в Instagram, не публикуют в микроблогах совместные фото, а артистка больше не носит обручальное кольцо. Появились слухи, что разлад в семье произошел из-за рукоприкладства. В связи с большим количеством внимания к его семье, Дмитрий Исхаков отреагировал на выпады, отметив, что у них с Гагариной все хорошо, поэтому попросил: “Давайте полегче”.

Несмотря на то, что Исхаков заступился за жену и свой брак, некоторые поклонники продолжают выискивать изъяны и додумывать причины проблем в звездной семье.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые развенчали миф о внезапном исчезновении цивилизации…
Пластический хирург Лейла Еприкян раскрыла правду об операциях Аллы…
Эксперты назвали самые депрессивные города России для…
Пелагея и Телегин вместе отпраздновали день рождения…
Японский бренд Kubota разработал автономный электрический…
В Москве мужчина решил закурить после нападения кота и…
“Давайте полегче”: Дмитрий Исхаков прокомментировал слухи о разводе с Полиной…
Банки уменьшили объём предоставления кредитов населению на фоне ограничений со стороны ЦБ…
Отмечающий 50-летие Дмитрий Маликов поздравил себя с днем рождения архивным…
Садальский поддержал Ирину Отиеву в споре с Андреем…
В Новосибирске раскрыли убийство беременной…
Режиссер Сэм Мендес назвал причины популярности военных…
Елена Малышева рассказала о мошенниках, продающих неизвестный препарат от ее…
Учёные воссоздали внешний вид Александра Македонского с помощью современных…
Медики рассказали о 5 признаках развития рака…
Экстракт оливковых листьев может помочь в лечении диабета второго…
Американские ученые: "Любовь может нормализовать давление и укрепить здоровье…
"А мне гулять охота!": Ветеринары рассказали, как успокоить кошку во время половой…
Медики дали рекомендации, какие напитки стоит употреблять в…
Ученые теоретически нашли возможность для создания телепатической связи между…
Ученые обнаружили бактерии, повышающие риск развития рака у…
Ученые назвали признаки, определяющие дефицит железа в организме…
Учёные рассказали о влиянии гормонов на сексуальные отношения между мужчиной и…
Дана Борисова и Аскольд Запашный напуганы распространением китайского…
Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова: "У Ирины Аллегровой могут быть проблемы со…
Игорь Угольников на съемках фильма “Подольские курсанты” обнаружил могилу пропавшего во время войны…
Сосо Павлиашвили использует свои гонорары для строительства церкви в…
Звезда «Дом-2» Алексей Самсонов втоптал в грязь Андрея Черкасова, рассказав, как всё было на самом…
Просмотреть все новости