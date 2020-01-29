Банки уменьшили объём предоставления кредитов населению на фоне ограничений со стороны ЦБ РФ
Банки снизили объём предоставления кредитных средств для населения на фоне появления ограничений со стороны ЦБ РФ. Финорганизации вынуждены более тщательно просчитывать показатели долговой нагрузки на отдельного клиента.
Предоставление необеспеченных кредитов и карт с запасом средств снизилось как в численном, так и в финансовом выражении. В начале октября 2019-го Центробанк постановил, что банки во время выдачи кредитов без необходимости внесения залога обязаны брать в расчет показатель наличия долговых обязательств каждого отдельного заёмщика.
В соответствии с информацией бюро, в течение последних 3-х месяцев 2019-го организации предоставили 743,1 млрд рублей потребкредитов. Эта сумма на 12% меньше показателя 2018 года. Количество заключенных кредитных соглашений снизилось на 7%. Падение коснулось даже выдачи кредитных карт. В течение IV квартала минувшего года показатель снизился на 11% в годовом выражении. Конечный объём зарезервированных по картам средств уменьшился до 159,3 млрд рублей. Количество одобренных карт упало на 16% в годовом исчислении.
Предоставление необеспеченных кредитов и карт с запасом средств снизилось как в численном, так и в финансовом выражении. В начале октября 2019-го Центробанк постановил, что банки во время выдачи кредитов без необходимости внесения залога обязаны брать в расчет показатель наличия долговых обязательств каждого отдельного заёмщика.
В соответствии с информацией бюро, в течение последних 3-х месяцев 2019-го организации предоставили 743,1 млрд рублей потребкредитов. Эта сумма на 12% меньше показателя 2018 года. Количество заключенных кредитных соглашений снизилось на 7%. Падение коснулось даже выдачи кредитных карт. В течение IV квартала минувшего года показатель снизился на 11% в годовом выражении. Конечный объём зарезервированных по картам средств уменьшился до 159,3 млрд рублей. Количество одобренных карт упало на 16% в годовом исчислении.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:56