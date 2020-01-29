Банки уменьшили объём предоставления кредитов населению на фоне ограничений со стороны ЦБ РФ





Предоставление необеспеченных кредитов и карт с запасом средств снизилось как в численном, так и в финансовом выражении. В начале октября 2019-го Центробанк постановил, что банки во время выдачи кредитов без необходимости внесения залога обязаны брать в расчет показатель наличия долговых обязательств каждого отдельного заёмщика.В соответствии с информацией бюро, в течение последних 3-х месяцев 2019-го организации предоставили 743,1 млрд рублей потребкредитов. Эта сумма на 12% меньше показателя 2018 года. Количество заключенных кредитных соглашений снизилось на 7%. Падение коснулось даже выдачи кредитных карт. В течение IV квартала минувшего года показатель снизился на 11% в годовом выражении. Конечный объём зарезервированных по картам средств уменьшился до 159,3 млрд рублей. Количество одобренных карт упало на 16% в годовом исчислении.