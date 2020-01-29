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Отмечающий 50-летие Дмитрий Маликов поздравил себя с днем рождения архивным фото

В честь дня рождения Дмитрий Маликов показал архивное фото и поздравил себя с юбилеем. Новый сюжет 50-летний музыкант опубликовал на своей странице в сети Instagram.
Отмечающий 50-летие Дмитрий Маликов поздравил себя с днем рождения архивным фото

В своем аккаунте Дмитрий Маликов показал кадр, на котором запечатлен в молодости. В подписи артист задал себе вопрос о том, мог ли он достичь большего. Затем он поздравил себя “с днюхой” и пожелал быть здоровым. В комментариях многочисленные поклонники и коллеги певца присоединились к поздравлениям, в частности, под публикацией теплые слова Маликову адресовал Игорь Николаев.

Как известно, Дмитрию Маликову исполнилось 50 лет, а свою карьеру он начал в 17. Тогда он был простым студентом консерватории, который мечтал быть композитором, поэтому сочинил несколько песен и решил исполнить их самостоятельно. Благодаря первому хиту “Ты моей никогда не будешь” музыкант собрал толпу фанатов, а в 19 лет уже выступал на стадионах.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:47

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