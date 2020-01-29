В Новосибирске раскрыли убийство беременной женщины





По версии полиции, он пытался скрыться на территории соседнего региона. По данным новосибирского управления МВД, жертва получила ножевое ранение в область спины, после чего умерла во время пребывания в медучреждении. Сообщение о нанесении вреда было передано полиции примерно в 15:30 по местным часам. Злоумышленник ожидал жертву поблизости от подъезда в домостроении по улице Кирова, где беременная жертва снимала квартиру. По предварительным данным, мужчина напал на сбежавшую от него экс-сожительницу.В соцсетях сообщается о существовании видео, сделанного при помощи камер наблюдения. Оно зафиксировало момент выхода злоумышленника из многоэтажного строения. При этом он прятал за пазуху объект, имеющий сходство с охотничьим ножом. Впоследствии, согласно версии следствия, подозреваемый использовал сервис для подбора попутчиков и выехал за пределы Новосибирской области. В итоге его задержали в одном из отелей Омска.