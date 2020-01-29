Садальский поддержал Ирину Отиеву в споре с Андреем Малаховым





Садальский привел слова Анны Ахматовой о том, что эстрада беспощадно обнажает человека, но он дополнил, что современный шоу-бизнес напоминает котел с отходами. Артист считает, что в нем “варятся” одни и те же овощи, давно потерявшие свой вкус. По мнению шоумена, здесь не может быть друзей, поскольку все решают деньги, власть и “порок”. Свою коллегу он назвал “бриллиантом, которому нужен другой футляр”. Он впервые услышал голос исполнительницы в 1980-х и сразу понял, что перед ним невероятно талантливая личность, интуит и интеллектуал. Садальский вспомнил, как он играл в одной команде с Отиевой в “Пойми меня”, где в самых трудных ситуациях все решали она и Симон Осиашвили, и часто приносили победу.Шоумен напомнил, что у Ирины Отиевой есть мать, дочь и преданные зрители, которые наверняка помогут ей выйти из сложившейся ситуации. В комментариях поклонники поддержали Садальского и встали на защиту певицы.