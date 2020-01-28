Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова: "У Ирины Аллегровой могут быть проблемы со здоровьем"





Недавно Ирина Аллегрова отпраздновала свое 68-летие, а поклонники увидели, что она испытывает истощение. Многие советуют артистке отправиться на полноценный отдых, а Кажетта Ахмеджанова спрогнозировала ей сложный год и проблемы со здоровьем. Экстрасенс считает, что певице нужно обращаться к врачу при любых симптомах, а также чаще бывать наедине с природой. Ясновидящая уверена, что звезду ждет такая поездка в конце 2020 года. Также Ахмеджанова напророчила ей покупку нового жилья у моря и много знакомств с мужчинами.Аллегрова может отправиться в путешествие с кем-то из поклонников, а также есть вероятность начала нового романа с одним из них. Ясновидящая считает, что в 2020 году от исполнительницы можно ждать новых хитов, поскольку романтические чувства повлияют на ее вдохновение.