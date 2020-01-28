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Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова: "У Ирины Аллегровой могут быть проблемы со здоровьем"

Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова сделала прогноз на будущее певице Ирине Аллегровой. Экстрасенс уверена, что звезде нужно следить за своим здоровьем.

Недавно Ирина Аллегрова отпраздновала свое 68-летие, а поклонники увидели, что она испытывает истощение. Многие советуют артистке отправиться на полноценный отдых, а Кажетта Ахмеджанова спрогнозировала ей сложный год и проблемы со здоровьем. Экстрасенс считает, что певице нужно обращаться к врачу при любых симптомах, а также чаще бывать наедине с природой. Ясновидящая уверена, что звезду ждет такая поездка в конце 2020 года. Также Ахмеджанова напророчила ей покупку нового жилья у моря и много знакомств с мужчинами.

Аллегрова может отправиться в путешествие с кем-то из поклонников, а также есть вероятность начала нового романа с одним из них. Ясновидящая считает, что в 2020 году от исполнительницы можно ждать новых хитов, поскольку романтические чувства повлияют на ее вдохновение.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:30

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