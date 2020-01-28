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Звезда «Дом-2» Алексей Самсонов втоптал в грязь Андрея Черкасова, рассказав, как всё было на самом деле

Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Алексей Самсонов унизил Андрея Черкасова вспомнив о деталях потасовки, которая произошла между ними, когда они еще были обычными участниками проекта. Слова Самсонова подорвали по сути авторитет Черкасова.


Многие помнят, что ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов во время драки между Андреем Шабариным и Дмитрием Дмитренко свою поддержку высказал в адрес первого. Более того, Дмитрия Дмитренко он даже пристыдил и сказал, что если знаешь, что соперник сильнее, то нечего к нему лезть.

В итоге ведущему проекта «Дом-2» Андрею Черкасову вспомнили драку с Алексеем Самсоновым, когда он был еще участником телестройки. Черкасов поспешил заверить, что тогда была совсем другая ситуация.

Звезда «Дом-2» Алексей Самсонов втоптал в грязь Андрея Черкасова, рассказав, как всё было на самом деле

Однако Алексей Самсонов рассказал, что все было совсем не так, как пытается выставить Андрей Черкасов. По его словам, после стычки Черкасов даже пошел в полицию, но не стал писать заявление, потому что его пристыдили коллеги по «Дом-2». Естественно, что подобная новость вызвала массу различных эмоций у подопечных Андрея Черкасова.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:14

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