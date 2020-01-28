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Сосо Павлиашвили использует свои гонорары для строительства церкви в Грузии

Певец Сосо Павлиашвили использует свои гонорары для строительства церкви в Грузии. В студии “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой” музыкант признался, что не был в стране уже несколько лет.

В связи с обострением отношений между странами Сосо Павлиашвили не решается поехать в Грузию и сильно переживает по этому поводу. Он зарабатывает в России и часто радуется приезду родителей. Певец не знает, когда возобновится прямое авиасообщение между странами. На данный момент он строит церковь на родине за собственные деньги, но не афиширует это. Артист считает, что некоторые люди не хотят, чтобы между Россией и Грузией наладились отношения, но он не ввязывается в споры.

Сосо Павлиашвили выразил мнение, что на его родине все будет хорошо, если Россия начнет процветать.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:30

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