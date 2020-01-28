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Дана Борисова и Аскольд Запашный напуганы распространением китайского коронавируса

Дана Борисова заявила, что боится заболеть коронавирусом из Китая. В сети Instagram артистка и ее коллега Аскольд Запашный высказались о рисках заражения в странах Азии.

Недавно телеведущая Дана Борисова вернулась из Таиланда, где еще тогда местные жители ходили в масках. Однако она не интересовалась новостями, и не знала о рисках заболеть коронавирусом. Звезда задумалась о мерах предосторожности, отметив, что собирается отказаться от поездок в центр Москвы и купит себе маску, что посоветовала сделать своим поклонникам. Ведущая считает, что при наличии высокой температуры следует обратиться в больницу.
Дана Борисова и Аскольд Запашный напуганы распространением китайского коронавируса

Аскольд Запашный недавно был в Сингапуре, где встретил китайский Новый год и побывал на шоу. По словам артиста, коронавирус здесь только начал распространяться, когда он уехал. Тогда в стране был зафиксирован первый случай заболевания. Его, как и всех пассажиров самолета, по прибытию в Москву сразу проверили тепловизором сотрудники эпидемслужбы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00

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