Дана Борисова и Аскольд Запашный напуганы распространением китайского коронавируса





Недавно телеведущая Дана Борисова вернулась из Таиланда, где еще тогда местные жители ходили в масках. Однако она не интересовалась новостями, и не знала о рисках заболеть коронавирусом. Звезда задумалась о мерах предосторожности, отметив, что собирается отказаться от поездок в центр Москвы и купит себе маску, что посоветовала сделать своим поклонникам. Ведущая считает, что при наличии высокой температуры следует обратиться в больницу.Аскольд Запашный недавно был в Сингапуре, где встретил китайский Новый год и побывал на шоу. По словам артиста, коронавирус здесь только начал распространяться, когда он уехал. Тогда в стране был зафиксирован первый случай заболевания. Его, как и всех пассажиров самолета, по прибытию в Москву сразу проверили тепловизором сотрудники эпидемслужбы.