Учёные воссоздали внешний вид Александра Македонского с помощью современных технологий
Ученые смогли воссоздать внешний вид одного из самых великих полководцев в истории - Александра Македонского. Для этого им пришлось воспользоваться современными технологиями и новейшим оборудованием.
Александр Македонский являлся царём Македонии из династии Аргеадов, выдающейся личностью, великим завоевателем, не проигравшим ни одну битву. Он взошел на престол в 20 лет после смерти отца, Филиппа II, смог подавить восстание фракийцев и заново подчинил Грецию, где были разгромлены мятежные Фивы. За очень короткий период времени создатель мировой державы захватил огромную часть Азии, достиг Пакистана и Индии. Его самое известное выражение было: «Разделяй и властвуй». Полководец владел необыкновенными талантами, предпочитал выбирать самые выгодные стратегии завоевания и действовал всегда стремительно и неожиданно.
И тем интереснее учёным было создавать настоящий портрет Александра Македонского. Он не имеет никакого сходства с античными статуями, изображающими царя. Ранее учёные из Новой Зеландии предположили, что знаменитый полководец мог умереть аутоиммунного неврологического заболевания - синдрома Гийена-Барре. Накануне кончины он мог ощущать боли в животе, мучиться от лихорадки, а потом его тело парализовало, но разум находился в сознании.
Александр Македонский являлся царём Македонии из династии Аргеадов, выдающейся личностью, великим завоевателем, не проигравшим ни одну битву. Он взошел на престол в 20 лет после смерти отца, Филиппа II, смог подавить восстание фракийцев и заново подчинил Грецию, где были разгромлены мятежные Фивы. За очень короткий период времени создатель мировой державы захватил огромную часть Азии, достиг Пакистана и Индии. Его самое известное выражение было: «Разделяй и властвуй». Полководец владел необыкновенными талантами, предпочитал выбирать самые выгодные стратегии завоевания и действовал всегда стремительно и неожиданно.
И тем интереснее учёным было создавать настоящий портрет Александра Македонского. Он не имеет никакого сходства с античными статуями, изображающими царя. Ранее учёные из Новой Зеландии предположили, что знаменитый полководец мог умереть аутоиммунного неврологического заболевания - синдрома Гийена-Барре. Накануне кончины он мог ощущать боли в животе, мучиться от лихорадки, а потом его тело парализовало, но разум находился в сознании.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:04