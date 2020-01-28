"Я скоро вернусь": Виктория Боня вышла на связь с подписчиками после слухов о пропаже в Перу





Звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня связалась с преданными фанатами, написав пост на странице своей подруги - израильской телеведущей Хофит Голан. Модель рассказала, что с ней все хорошо, несколько дней назад звезда вернулась в Лондон и уже в скором времени вернется в соцсети. Сейчас она хочет просто отдохнуть от внешнего мира и насладиться теми знаниями и опытом, которые получила благодаря своей поездке.Все истории о том, что ее якобы съели каннибалы, или же знаменитость подхватила опасный вирус, Виктория Боня назвала выдумками и поблагодарила свою армию преданных поклонников за то, что они так сильно за нее переживают и ждут возвращения кумира.