"Я скоро вернусь": Виктория Боня вышла на связь с подписчиками после слухов о пропаже в Перу
Не так давно звезда проекта "Дом-2", телеведущая, модель и бизнесвумен Виктория Боня отправилась в отпуск в Перу, где сказала поклонникам в Instagram, что отправится на экскурсию в джунгли и пропала. Причем удивительным образом исчез и аккаунт звезды в Instagram. Через три дня знаменитость вышла на связь со своими подписчиками и пообещала скоро вернуться.
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня связалась с преданными фанатами, написав пост на странице своей подруги - израильской телеведущей Хофит Голан. Модель рассказала, что с ней все хорошо, несколько дней назад звезда вернулась в Лондон и уже в скором времени вернется в соцсети. Сейчас она хочет просто отдохнуть от внешнего мира и насладиться теми знаниями и опытом, которые получила благодаря своей поездке.
Все истории о том, что ее якобы съели каннибалы, или же знаменитость подхватила опасный вирус, Виктория Боня назвала выдумками и поблагодарила свою армию преданных поклонников за то, что они так сильно за нее переживают и ждут возвращения кумира.
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня связалась с преданными фанатами, написав пост на странице своей подруги - израильской телеведущей Хофит Голан. Модель рассказала, что с ней все хорошо, несколько дней назад звезда вернулась в Лондон и уже в скором времени вернется в соцсети. Сейчас она хочет просто отдохнуть от внешнего мира и насладиться теми знаниями и опытом, которые получила благодаря своей поездке.
Все истории о том, что ее якобы съели каннибалы, или же знаменитость подхватила опасный вирус, Виктория Боня назвала выдумками и поблагодарила свою армию преданных поклонников за то, что они так сильно за нее переживают и ждут возвращения кумира.