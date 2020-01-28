Игорь Угольников на съемках фильма “Подольские курсанты” обнаружил могилу пропавшего во время войны деда





Родственник продюсера пропал еще в период Второй мировой войны. Место его захоронения Угольников обнаружил в процессе съемок в одном из населенных пунктов Подмосковья, когда шла работа над упомянутой лентой. В связи с этим деятель намеревается поставить на этом месте обелиск всем героям войны. Угольников выяснил, что его старший родственник скончался, когда находился в народном ополчении, занимаясь строительством защитных сооружений подольских курсантов. Его расстреляли 6 октября, аналогичная участь настигла и многих других бойцов. В деревне осталась 91-летняя свидетельница произошедшего.Премьера фильма состоится в преддверии Дня Победы, повествуя о событиях 1941 года.