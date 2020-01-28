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Беккужев о назначении ведущим «Дома-2»: «Участники думали, что это розыгрыш»

Телеведущий проекта "Дом-2" Антон Беккужев рассказал о первых ощущениях после своего назначения на новый пост. Шоумен отметил, сначала он переживал, но ему было очень комфортно, благодаря поддержке Ольги Бузовой.
Беккужев о назначении ведущим «Дома-2»: «Участники думали, что это розыгрыш»

Антон Беккужев отметил, родители его очень поддерживают и рады за своего сына. Более того, отмечает шоумен, они смотрят все эфиры с его участием. Участники, увидев его на месте ведущего, были удивлены и сначала приняли это за розыгрыш, однако затем поняли, что все серьезно.

В первые три дня, добавил Антон Беккужев, он столкнулся с огромной волной хейта в Instagram, но он не удивлен. Нелестные отзывы шоумен и телеведущий считает неотъемлемой частью публичного человека, от этого никуда не деться, но это дает стимул идти вперед и творить, отмечает коллега Бузовой.

При первом выходе Антон Беккужев переживал, но думал, что будет сложнее. Все время эфира его поддерживала Ольга Бузова, с ней начинающему ведущему, по его словам, очень комфортно, она хороший человек.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:15

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