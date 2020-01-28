Беккужев о назначении ведущим «Дома-2»: «Участники думали, что это розыгрыш»





Антон Беккужев отметил, родители его очень поддерживают и рады за своего сына. Более того, отмечает шоумен, они смотрят все эфиры с его участием. Участники, увидев его на месте ведущего, были удивлены и сначала приняли это за розыгрыш, однако затем поняли, что все серьезно.В первые три дня, добавил Антон Беккужев, он столкнулся с огромной волной хейта в Instagram, но он не удивлен. Нелестные отзывы шоумен и телеведущий считает неотъемлемой частью публичного человека, от этого никуда не деться, но это дает стимул идти вперед и творить, отмечает коллега Бузовой.При первом выходе Антон Беккужев переживал, но думал, что будет сложнее. Все время эфира его поддерживала Ольга Бузова, с ней начинающему ведущему, по его словам, очень комфортно, она хороший человек.