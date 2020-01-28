"Будь ты проклят, приятель": Тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о гневе поклонников Бузовой после прихода в команду Тарасова
Главный тренер команды "Рубин" Леонид Слуцкий на шоу "Вечерний Ургант" рассказал, что после прихода в команду Дмитрия Тарасова, экс-супруга телеведущей и звезды проекта "Дом-2", певицы Ольги Бузовой, стал получать множество гневных комментариев со стороны поклонников знаменитости. В основном, отметил спортсмен, писали ему, чтобы он был проклят.
Леонид Слуцкий отметил, что бывшего игрока "Локоматива" они решили позвать после того, как он просидел несколько месяцев без работы. Как известно, Дмитрий Тарасов получил серьезную травму, а потому его футбольная карьера оказалась под вопросом. Поклонники певицы и телеведущей Ольги Бузовой в то же время отмечали, что это его возмездие, радуясь чужому горю.
Леонид Слуцкий признался, после того, как Дмитрий Тарасов прибыл на сборы новой команды, он получил огромную волну негатива в свою сторону. Причем люди не скрывали того, что они являются фолловерами Ольги Бузовой и сильно за нее переживают. "Будь ты проклят, приятель", - это самое приличное, что прочитал в своем микроблоге тренер команды "Рубин".
Леонид Слуцкий отметил, что бывшего игрока "Локоматива" они решили позвать после того, как он просидел несколько месяцев без работы. Как известно, Дмитрий Тарасов получил серьезную травму, а потому его футбольная карьера оказалась под вопросом. Поклонники певицы и телеведущей Ольги Бузовой в то же время отмечали, что это его возмездие, радуясь чужому горю.
Леонид Слуцкий признался, после того, как Дмитрий Тарасов прибыл на сборы новой команды, он получил огромную волну негатива в свою сторону. Причем люди не скрывали того, что они являются фолловерами Ольги Бузовой и сильно за нее переживают. "Будь ты проклят, приятель", - это самое приличное, что прочитал в своем микроблоге тренер команды "Рубин".