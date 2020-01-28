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"Будь ты проклят, приятель": Тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о гневе поклонников Бузовой после прихода в команду Тарасова

Главный тренер команды "Рубин" Леонид Слуцкий на шоу "Вечерний Ургант" рассказал, что после прихода в команду Дмитрия Тарасова, экс-супруга телеведущей и звезды проекта "Дом-2", певицы Ольги Бузовой, стал получать множество гневных комментариев со стороны поклонников знаменитости. В основном, отметил спортсмен, писали ему, чтобы он был проклят.
"Будь ты проклят, приятель": Тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о гневе поклонников Бузовой после прихода в команду Тарасова

Леонид Слуцкий отметил, что бывшего игрока "Локоматива" они решили позвать после того, как он просидел несколько месяцев без работы. Как известно, Дмитрий Тарасов получил серьезную травму, а потому его футбольная карьера оказалась под вопросом. Поклонники певицы и телеведущей Ольги Бузовой в то же время отмечали, что это его возмездие, радуясь чужому горю.

Леонид Слуцкий признался, после того, как Дмитрий Тарасов прибыл на сборы новой команды, он получил огромную волну негатива в свою сторону. Причем люди не скрывали того, что они являются фолловерами Ольги Бузовой и сильно за нее переживают. "Будь ты проклят, приятель", - это самое приличное, что прочитал в своем микроблоге тренер команды "Рубин".

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:13

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