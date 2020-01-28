Физики выяснили, что происходит с энергией тела человека после смерти





Биологи сравнивают процесс выработки энергии индивидом с фотосинтезом, но с более сложной его вариацией. Она помогает живым существам полноценно жить, а согласно закону термодинамики, энергия не в состоянии разрушаться или создаваться, она исключительно меняет свое состояние. Ученые рассмотрели Вселенную в виде замкнутой системы и поняли, что количество частиц не меняется, а после смерти совокупность атомов просто перепрофилируется.Специалисты уверены, что после прекращения физического существования энергия определенного человека и любого живого существа станет менее упорядоченной, чем при жизни.